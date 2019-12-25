Известный петербургский фотограф теряет зрение. В соцсетях идет сбор средств на помощь

Александр Петросян 20 лет назад перенес пересадку роговицы обеих глаз, и с тех пор донорские импланты не раз подвергались корректировке.

Стало известно, что фоторепортер Александр Петросян, сотрудничающий со СМИ из Петербурге объявил о том, что стремительно теряет зрение. Он 20 лет назад перенес пересадку роговицы обеих глаз, и с тех пор донорские импланты не раз подвергались корректировке.

Теперь врачи ставят ему "безнадежный" диагноз. Однако Петросян написал на своей странице в Facebook, что "намерен выжать до последнего все из оставшегося времени". Фотограф надеется на появление "уникального хирурга, который снова приделает мне новые глаза благодаря триумфу технологий будущего".

На проблему Петросяна обратил внимание медиаменеджер Демьян Кудрявцев, который разместил на своей странице в Facebook пост с призывом помочь петербургскому фотографу. Реквизиты для помощи фотографу можно найти в этой же публикации.

Отметим, что с работами Александра можно ознакомиться на его сайте и в инстаграм-аккаунте.

Фото: Piter.tv, несет иллюстрационный характер