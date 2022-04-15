Петербурженка выиграла дело о незаконном использовании 181 фото

Автор бисерных фото добилась крупной компенсации за нарушения на маркетплейсе.

В Петербурге автор фотографий бисера добилась компенсации в суде, обвинив другую предпринимательницу в использовании 181 ее снимка на карточках товара. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева.

Суд рассмотрел иск бизнесвумен, которая заявила, что ее фотографии размещали на маркетплейсе без разрешения. По данным объединенной пресс-службы судов, ответчица использовала изображения для продвижения продукции, не заключив договор с автором и не получив соответствующих прав.

Представитель пресс-службы Дарья Лебедева пояснила, что владелица магазина на маркетплейсе применяла чужие материалы при оформлении витрины, и это подтверждено материалами дела. На момент обращения в суд истец потребовала прекратить нарушение и взыскать компенсацию, однако выполнено было только требование о прекращении использования фото.

Ответчица в заседание не пришла и не смогла указать источник, откуда были взяты изображения. Суд признал факт незаконного использования и постановил взыскать 2 715 000 рублей в качестве компенсации за нарушение исключительных прав, а также 85 643 рубля расходов, связанных с рассмотрением дела.

Фото: Piter.TV