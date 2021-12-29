На Рубинштейна появится мемориальная доска Ленинградскому рок-клубу

Размещение доски согласовал КГИОП.

Во вторник, 15 февраля, в группе "Центральный район за комфортную среду обитания" в соцсетях появилась информация о согласовании размещения мемориальной доски Ленинградскому рок-клубу на улице Рубинштейна, 13. Свое разрешение дал комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Процесс занял почти год. Поданный комплект документов приняли со второго раза, однако и теперь предстоит донести оставшиеся бумаги с небольшими правками в комитет по культуре и ждать постановления правительства.

Эксиз мемориальной доски представят в Первом национальном музее рок-музыки у Владимира Рекшана в марте в 41-ую годовщину открытия рок-клуба. Доску планируют установить до дня города, однако сроки будут зависеть от постановления. Модель доски уже подготовили, осталось отлить ее из бронзы.

Фото: Википедия (НКТ)