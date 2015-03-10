Глава дипломатии ЕС прибыл на встречу глав МИД НАТО.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал Россию опасным соседом. Об этом верховный представитель ЕС сообщил в рамках посещения штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Он прибыл в бельгию ради участия в заседании Совета Североатлантического альянса, который проводится на уровне глав внешнеполитических ведомств.

Мы должны обсудить каналы связи с Россией. Россия – это сосед, опасный сосед, но мы должны разделять с ними некоторые вопросы, такие, как ядерное соглашение с Ираном или изменения климата. Но вместе с тем мы должны сдерживать и противодействовать России. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

В Евросоюзе призвали сохранить с Москвой открытие дипломатические каналы для решения вопросов, которые представляют взаимный интерес.

Лавров заявил об уничтожении Евросоюзом отношений с Россией.

Видео: European Comission