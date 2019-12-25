В МИД рассказали об односторонних решениях Борреля, уничтоживших отношения Брюсселя с Москвой.

Российский глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил об уничтожении Евросоюзом отношений с Россией. По мнению чиновника, Москва не имеет отношений с ЕС как с организацией, так как их уничтожил руководитель дипломатии Жозеп Боррель. Такие сведения министр предоставил журналистам на пресс-конференции после встречи с китайским коллегой.

Если Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнеры только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться...Пока на западном фронте у нас без перемен, на Востоке у нас очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче Сергей Лавров, глава МИД РФ

Российский министр добавил, что отношения РФ с Китаем объективно развиваются быстрее, чем те остатки, что остались от взаимодействия РФ с ЕС. Он уточнил, что всю инфраструктуру отношений с Брюсселем уничтожили односторонние решения Жозепа Борреля. По словам Лаврова, если Брюссель решит устранить эту аномалию в отношениях с Москвой, то Россия будет готова искать баланс на основе равноправия.

Лавров: Китай обыгрывает Запад в вопросе валютно-финансовых систем.

Фото: МИД России