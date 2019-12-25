Лавров: Россия и Китай должны вместе отстаивать принципы Устава ООН

Глава МИД РФ провел пресс-конференцию по итогам общения с коллегой из Китая Ван И.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Россия и Китай должны вместе отстаивать принципы Устава ООН и мобилизировать ради этих целей единомышленников. Об этом чиновник сообщил журналистам по итогам личной встречи с главой МИД КНР Ван И.

Как вы упомянули, ситуация в мире проще не становится. Она все больше и больше характеризуется попытками наших западных коллег всеми правдами и неправдами обеспечить своё доминирование, игнорируя объективный ход истории, в соответствии с которым формируется многополярное мироустройство. Сергей Лавров, глава МИД Китая

Министр надеется, что Москва и Пекин могут отстаивать справедливость, которую, по словам Лаврова, многие западные коллеги начали игнорировать ради формирования собственных правил игры, навязываемых остальным государствам. В МИД РФ призвали КНР укреплять сотруднические позиции на мировой арене в соответствии с принципами международного права.

МИД России заявил, что США не поддержали предложение о разговоре Путина и Байдена.

Фото: МИД России



