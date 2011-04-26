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МИД России заявил, что США не поддержали предложение о разговоре Путина и Байдена
Сегодня, 15:41
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matveyvn

МИД России заявил, что США не поддержали предложение о разговоре Путина и Байдена

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"С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента России В.В. Путина".

Министерство иностранных дел России заявило, что США не поддержали предложение о разговоре президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента России В.В. Путина.

цитата из сообщения МИД РФ

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что и в этот раз ответственность за упущение ещё одной возможности для поиска выхода из тупика в отношениях двух стран лежит на Соединённых Штатах.

Ранее Лавров заявил, что договор о дружбе между РФ и КНР будет автоматически продлен на пять лет.

Фото: pixabay.com

Теги: байден, мид рф, путин, сша
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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