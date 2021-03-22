Лавров напомнил, что договор был подписан 16 июля 2001 года, а 28 февраля 2002 года он уже был ратифицирован.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что договор о дружбе между РФ и КНР будет автоматически продлен на пять лет в 2022 году. Об этом он рассказал в интервью китайским СМИ.

Лавров напомнил, что договор был подписан 16 июля 2001 года, а 28 февраля 2002 года он уже был ратифицирован.

Он, в соответствии со статьей 25, будет автоматически продлен на очередной пятилетний период. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Он подчеркнул, что договор показал свою эффективность, так как российско-китайские отношения развиваются в позитивном ключе.

Ранее Лавров заявил, что Россия и Китай сделают все для скорейшего открытия границ.

Видео: Facebook / Russian Foreign Ministry - МИД России