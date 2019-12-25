Лавров: Китай обыгрывает Запад в вопросе валютно-финансовых систем

Глава МИД РФ прокомментировал недовольство Западом успехами Китая.

Российский министр внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Китай обыгрывает Запад в вопросе валютно-финансовых систем. Об этом чиновник сообщил журналистам на пресс-конференции, проведенной по итогам встречи с коллегой из КНР Ван И. По данным представителя МИД РФ, Москва и Пекин уже не первый год переводят большую долю взаимных расчетов в национальные валюты.

Механизм есть, он достаточно успешно работает. На национальные валюты мы переходим в торговле с другими нашими партнёрами….Это веление времени. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров подчеркнул, что те, кто создал действующую мировую валютно-финансовую систему сейчас выражают недовольство тем, что другие государства пользуются этой системой. Лавров уверен, что Пекин обыгрывает Запад "на его же поляне".

Глава МИД Китая прокомментировал санкции ЕС против Пекина.

Фото: МИД России