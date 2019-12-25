Ван И отреагировал на ограничения, введенные ЕС из-за нарушения прав человека в Синьцзяне.

Глава МИД Китая прокомментировал санкции ЕС против Пекина. Об этом Ван И заявил журналистам на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Иностранец уверен, что односторонние ограничения Брюсселя в отношении Пекина абсолютно нелегитимны. В понедельник 22 марта Евросоюз ввел санкции против четырех граждан КНР и одной организации, которых обвиняют в нарушении прав человека из-за преследования "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне".

Любые односторонние санкции не имеют под собой оснований международного права, в том числе введенные на днях санкции ЕС. ЕС не должен предпринимать подобных шагов, нарушающих международное право. Ван И, глава МИД Китая

Напомним, что Китая ввел ответные санкции против организаций и граждан ЕС. Ван И подчеркнул, что внутри Евросоюза не все страны абсолютно согласны с политикой ограничений. Он призвал участников союза выступить против "санкций, введенных на основе лжи".

Лавров: Россия и Китай должны вместе отстаивать принципы Устава ООН.

Фото: Pixabay.com