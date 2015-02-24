Лавров заявил, что Россия и Китай сделают все для скорейшего открытия границ

По его словам, необходимо постепенно смягчать действующие карантинные ограничения.

Россия и Китай сделают все необходимое для скорейшего открытия границ и восстановления поездок. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью китайским СМИ. Его слова приводит "РИА Новости".

Отвечая на вопрос о возобновлении туристических обменов между странами, Лавров уточнил, что для этого необходимо в перспективе отменить действующие карантинные ограничения, постепенно смягчая их. Глава ведомства также отметил, что за последние годы эти туристические обмены значительно выросли.

В 2019 году, когда еще не было пандемии, почти два млн граждан Китая побывали в России. Коронавирус нанес серьезный ущерб туристическому сектору. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее Лавров призвал избегать ограничений прав при введении паспортов вакцинации.

Видео: Facebook / Russian Foreign Ministry - МИД России