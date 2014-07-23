Введение паспортов не должно противоречить принципу равноправия и добровольности прививок.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал избегать ограничений прав при введении паспортов вакцинации. По его словам, Россия прорабатывает варианты их внедрения — но только для дополнительных целей.

Глава российского МИДа заявил, что введение паспортов не должно противоречить принципу равноправия и добровольности прививок.

Чтобы возможные инновации в той или иной стране были взаимоприемлемыми. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее Лавров назвал уход от доллара способом для России снизить риск санкций.

Видео: Facebook / Russian Foreign Ministry - МИД России