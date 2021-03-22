Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал уход от доллара способом для России снизить риск санкций. По его мнению, РФ и Китай должны переходить к расчёту в национальных валютах. Также, отметил глава российского МИДа, следует отходить от международных платёжных систем, которые контролируются западными странами.
Лавров заявил, что США ставят себе цель ограничивать технологическое развитие России и Китая.
Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
По его словам, санкции — главный метод давления США, так как Вашингтон просто разучился принимать классическую дипломатию.
Ранее Лавров рассказал о появлении на Западе фриковой дипломатии.
Видео: Facebook / Russian Foreign Ministry - МИД России
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