По его словам, санкции — главный метод давления США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал уход от доллара способом для России снизить риск санкций. По его мнению, РФ и Китай должны переходить к расчёту в национальных валютах. Также, отметил глава российского МИДа, следует отходить от международных платёжных систем, которые контролируются западными странами.

Лавров заявил, что США ставят себе цель ограничивать технологическое развитие России и Китая.

Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По его словам, санкции — главный метод давления США, так как Вашингтон просто разучился принимать классическую дипломатию.

Ранее Лавров рассказал о появлении на Западе фриковой дипломатии.

Видео: Facebook / Russian Foreign Ministry - МИД России