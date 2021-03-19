В МИД рассказали о подавлении Западом альтернативных точек зрения.

Российский министр внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о появлении на Западе фриковой дипломатии. По мнению специалиста, в арсенале стран появился новый феномен - фейковая или фриковая дипломатия. В рамках этого механизма любые альтернативные точки зрения жестко подавляются и отвергаются. такие сведения министр привел во время онлайн-заседания попечительского совета Фонда Горчакова.

Западные коллеги для сохранения своих геополитических позиций активно используют широкий набор абсолютно нелегитимных инструментов, от силового давления до односторонних санкций ... Все шире используется изобретение различных небылиц, выдвижение обвинений, доказательства которых предоставлять высокомерно отказываются, да их судя по всему и нет. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД напомнили, что западная дипломатия также продвигает позицию наряду с фейковыми новостями в местной прессе и социальных сетях. Лавров заметил, что осмысленная и реальная политика Запада подменяется угрозами привлечения к ответственности несогласных сторон.

Лавров: Россия готова к непростому развитию отношений с США.

Видео: МИД России