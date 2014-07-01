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Лавров: Россия готова к непростому развитию отношений с США

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Глава МИД выступил в Фонде Горчакова.

Россия готова к непростому развитию отношений с США. Об этом на заседании попечительского совета Фонда Горчакова сообщил российский глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Он напомнил ранее озвученную дипломатами и Кремлем позицию о том, что Москва готова к равноправному взаимодействию с партнерами.

Ситуация на самом деле, непростая, но мы готовы к такому развитию событий.

Сергей Лавров, глава МИД

Чиновник напомнил, что Вашингтон заявил, что готов к сотрудничеству с Россией только в тех областях и сферах и на таких условиях, которые "нам выгодны и интересны". В России уверены, что в сложившихся условиях возрастает роль международных контактов по линиям гражданских обществ.

Лавров: Международный уголовный суд дискредитировал себя.

Видео: МИД России

Теги: мид, сергей лавров, фонд горчакова
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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