Сергей Лавров: Москвы и Дохи нет конкуренции в процессе межафганского урегулирования

Глава МИД РФ встретился с коллегами из Турции и Катара.

Сергей Лавров заявил, что у Москвы и Дохи нет конкуренции в процессе межафганского урегулирования. Об этом российский глава внешнеполитического ведомства сообщил на пресс-конференции с коллегами из Турции и Катара. Он встретился с Мевлютом Чавушоглу и Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. По мнению спикера, процесс урегулирования обстановки в регионе не является предметом соперничества.

Мы все заинтересованы, чтобы трагедия Афганистана как можно быстрее прекратилась. Это еще один пример того, как на практике выглядят последствия демократизации, которую нерегиональные страны пытаются привнести. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр напомнил, что Россия выступает в данном вопросе не с той позицией, которую можно сделать предметов ревности.

Лавров рассказал об обсуждении "Спутника V" с Саудовской Аравией.

Фото и видео: МИД России