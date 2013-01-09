Заявление он сделал на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Москва и Эр-Рияд не видят причин для подрыва интереса к сотрудничеству в ОПЕК+. По его словам, РФ и Саудовская Аравия нацелены на укрепления сотрудничества.

Заявление Лавров сделал на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

Это объективная данность, и она имеет долгосрочный, устойчивый характер, по моей оценке. Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил женщин с 8 Марта.