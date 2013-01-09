Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Москва и Эр-Рияд не видят причин для подрыва интереса к сотрудничеству в ОПЕК+. По его словам, РФ и Саудовская Аравия нацелены на укрепления сотрудничества.
Заявление Лавров сделал на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.
Это объективная данность, и она имеет долгосрочный, устойчивый характер, по моей оценке.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил женщин с 8 Марта.
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