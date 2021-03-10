Глава МИД РФ прибыл с рабочим визитом в Эр-Рияд.

Российский глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал об обсуждении "Спутника V" с Саудовской Аравией. Министр на пресс-конференции в МИД объяснил, что Москва и Эр-Рияд могут локализовать производство препарата, разработанного НИЦ имени Гамалеи на территории страны Ближнего Востока.

У нас обоюдный интерес вызывает сотрудничество по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая проработку вопросов о том, чтобы здесь организовать третью фазу клинических испытаний российской вакцины "Спутник V" Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что вакцина для профилактики коронавируса "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года. В авторитетном научном издании The Lancet опубликованы результаты третьей фазы клинических исследований препарата, которые подтвердили его эффективность против COVID-19 и безопасность.

Лавров считает, что Москва и Эр-Рияд не видят причин для подрыва интереса к сотрудничеству в ОПЕК+.

Фото и видео: МИД России