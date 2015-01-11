Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил женщин с 8 Марта

Министр пообещал, что мужчины сделают все, чтобы россиянки чаще улыбались.

Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил россиянок с Международным женским днем. В рамках акции "Вам, любимые" министр иностранных дел пожелал женщинам здоровья, успехов, радости и счастья.

"Мы гордимся вашими профессиональными достижениями. Низкий поклон вам за труды по сохранению тепла и уюта семейного очага. Вы - наше вдохновение! Неслучайно во все времена мужчины посвящали женщинам музыку и стихи, творили и создавали свои лучшие произведения с вашими именами на устах.

Сергей Лавров

Сергей Лавров добавил, что прекрасный пол дарят мужчинам жизнь и сопровождают их на всем ее протяжении. Министр пообещал, что мужчины сделают все, чтобы россиянки были окружены вниманием и заботой, чтобы чаще улыбались.

Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia