Лавров: Международный уголовный суд дискредитировал себя

В МИД РФ негативно воспринимают деятельность МУС.

Российский глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с израильским коллегой сообщил журналистам, что Международный уголовный суд дискредитировал себя. По мнению чиновника, в инстанции процветает политическая ангажированность, непрофессионализм и непонимание норм международного права.

Я думаю, что, к сожалению огромному, МУС дискредитировал себя и ту миссию, которая на него возлагалась из самых лучших побуждений...Любые действия, которые предпринимаются в Гааге, мы вынуждены рассматривать вот на этом фоне и в свете той репутации, прямо скажем, нелицеприятной репутации, которую суд заработал. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Таким образом российский представитель прокомментировал заявление МУС о том, что он считается независимым ведомством, а также не политизирует собственную деятельность. В МИД РФ деятельность МУС оценивают негативно.

Лавров: политизация исторических событий ведет к напряженности в диалоге между странами.

Видео: МИД России