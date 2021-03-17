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Лавров: Международный уголовный суд дискредитировал себя

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В МИД РФ негативно воспринимают деятельность МУС.

Российский глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с израильским коллегой сообщил журналистам, что Международный уголовный суд дискредитировал себя. По мнению чиновника, в инстанции процветает политическая ангажированность, непрофессионализм и непонимание норм международного права. 

Я думаю, что, к сожалению огромному, МУС дискредитировал себя и ту миссию, которая на него возлагалась из самых лучших побуждений...Любые действия, которые предпринимаются в Гааге, мы вынуждены рассматривать вот на этом фоне и в свете той репутации, прямо скажем, нелицеприятной репутации, которую суд заработал.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Таким образом российский представитель прокомментировал заявление МУС о том, что он считается независимым ведомством, а также не политизирует собственную деятельность. В МИД РФ деятельность МУС оценивают негативно.

Лавров: политизация исторических событий ведет к напряженности в диалоге между странами.

Видео: МИД России

 
Теги: дискредитация, мид, мус, сергей лавров
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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