Лавров: политизация исторических событий ведет к напряженности в диалоге между странами

Министр записал видеообращение к гостям выставки "Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор".

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что политизация исторических событий ведет к напряженности в диалоге между странами. Такое заявление чиновник сделал в приветственном обращении к участникам и гостям выставки "Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор".

Мы - последовательные противники политизации истории, тенденциозных, однобоких ее трактовок, тем более использования событий минувших дней в узкокорыстных конъюнктурных целях. Подобная практика порочна и лишь способствует росту межгосударственной напряженности, углублению дефицита доверия. Сергей Лавров, глава МИД

Министр напомнил, что дипломаты в своей работе стремятся продвигать объединительную повестку дня. Он призвал оставлять "чувствительные сюжеты" на рассмотрении профильных комитетов в компетентных органах. Он напомнил, что в рамках выставки специалисты собрали архивные материалы в том числе и об эпизодах, которые ранее замалчивались и считались неудобными. Многие документы пришлось рассекретить. Они впервые введены в научный оборот.

Лавров встретится с главой МИД Израиля 17 марта.

Фото и видео: МИД России