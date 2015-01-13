Лавров встретится с главой МИД Израиля 17 марта

Дипломаты обсудят сотрудничество.

Сергей Лавров встретится с главой МИД Израиля Габи Ашкенази 17 марта. Об это на регулярном брифинге в Москве журналистам рассказала Мария Захарова. Чиновница напомнила, что министры намерены предметно обсуждать дипломатические отношения, торгово- экономическое сотрудничество, деловую сферу и гуманитарные связи. Известно, что многие отрасли пострадали из-за пандемии коронавируса.

17 марта в Москве с рабочим визитом будет находиться министр иностранных дел Государства Израиль. В этот же день пройдут его переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что текущий год является 30-ым с момента восстановления дипломатических отношений с Иерусалимом. Лавров Ашкенази обменяются на встрече правительственными позициями по международной и региональной проблематикам, по вопросу урегулирования вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке. Москва намерена активизировать работу "квартета", в который входят ООН, ЕС, РФ и США.

В МИД заявили, что Россия не участвует в политических гонках по вакцинам.

Видео: МИД России