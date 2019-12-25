Захарова пообещала, что Россия скоро опубликует ответный стоп-лист граждан США

В МИД прокомментировали сроки реакции Москвы на новые санкции Вашингтона.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова пообещала, что Москва скоро опубликует ответный стоп-лист граждан США. Об этом чиновница рассказала журналистам в эфире телевизионной программы "Время покажет" на Первом канале. Гостья шоу ответила на вопрос о том, в какие сроки российская сторона отреагирует на последние введенные американцами санкции.

Учитывая, как они себя ведут сейчас, как они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем. Работа ведется. Не думайте, что если мы о ней не говорим, то ее нет. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что новые антироссийские санкции со стороны Вашингтона введены из-за ареста Алексея Навального. В США считают, что Россия нарушает права человека. Мария Захарова отметила, что Белый дом придает ситуации "феерическое информационное измерение".

Захарова назвала неподобающим поведение спецдокладчиков ООН по делу Навального.

Фото: МИД России