Захарова рассказала про наказание за извинения Путина перед президентом Сербии

Речь идет о ее посте, опубликованном в сентябре прошлого года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила ситуацию с извинениями Владимира Путина перед президентом Сербии Александром Вучичем. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу издания Super.

Речь идет о ситуации, когда Захарова опубликовала в сентябре 2020 года пост, в котором иронично отозвалась о встрече Вучича с президентом США Дональдом Трампом, опубликовав фото, на котором американский лидер сидел на значительном расстоянии от собеседника. Сербский лидер выразил сожаление, что Москва не оценила решение Сербии не присоединяться к антироссийским санкциям. Позднее Путин принес личные извинения Вучичу за этот инцидент.

Это не я его обидела, это он обиделся. Это разные вещи. Про него не было ни слова, но он воспринял это на свой счет, хотя там было совершенно про другое. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она также отметила, что за эту ситуацию ее никак не наказали.

Ранее Захарова назвала недостойными заявления главы МИД Словакии о вакцине "Спутник V".

Видео: YouTube / Super