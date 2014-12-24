Захарова назвала недостойными заявления главы МИД Словакии о вакцине "Спутник V"

Глава ведомства назвал российскую вакцину "политическим инструментом", который разделяет жителей страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недостойными заявления главы МИД Словакии Ивана Корчока о вакцине "Спутник V". Об этом она заявила на брифинге.

Во вторник, 2 февраля, Корчок раскритиковал премьер-министра страны за то, что тот лично встретил в аэропорту первую партию российского препарата от коронавируса. По его словам, "Спутник V" является "политическим инструментом", который разделяет жителей Словакии и западных стран за рубежом.

Эти заявления недостойны в нынешней ситуации в мире в связи с пандемией. Такие заявления выглядят странно, а иногда, мне кажется, даже дико, потому что сейчас концентрироваться надо на том, как преодолеть трудности, но уж точно не создавать новые подобными заявлениями. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова призвала Берлин не ограничивать работу российских СМИ в Германии.

Видео: МИД России