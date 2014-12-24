Захарова призвала Берлин не ограничивать работу российских СМИ в Германии

В противном случае Москва примет жесткие меры в отношении немецких СМИ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Берлин обеспечить нормальную работу российским СМИ в Германии. Об этом она заявила на брифинге.

Захарова напомнила, что в феврале организация Commerzbank направила уведомление о прекращении финансовых операций информационных агентств Russia Today и Ruptly в Германии. По ее словам, решение связано правом "завершить сотрудничество с клиентом в одностороннем порядке без объяснения причин.

Со всей серьезностью призываем Берлин одуматься, обеспечить нормальное функционирование указанных медиакомпаний, отменить любые рестриктивные меры, которые затрудняют работу средств массовой информации. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она добавила, что в противном случае Россия примет жесткие меры в отношении немецких СМИ, которые работают на территории страны.

Ранее Захарова заявила, что РФ призывает США на деле отказаться от вмешательства в дела других стран.

Видео: МИД России