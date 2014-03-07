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Захарова заявила, что РФ призывает США на деле отказаться от вмешательства в дела других стран

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Она подчеркнула, что без подкрепления благих намерений уважением интересов партнёров они так и останутся словами.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что  РФ призывает США на деле отказаться от вмешательства в дела других стран.

Мы призываем госдеповскую команду не на словах, а на деле отказаться от попыток вмешиваться во внутренние дела других стран.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она подчеркнула, что без подкрепления благих намерений уважением интересов партнёров они так и останутся словами. Захарова заявила, что они будут поддерживать движение коллег в сторону реалистичности и конструктива.

Ранее Мария Захарова рассказала о любви к рок-н-роллу и лезгинке.

Видео: МИД России

Теги: захарова, мид рф, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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