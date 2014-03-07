Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ призывает США на деле отказаться от вмешательства в дела других стран.
Мы призываем госдеповскую команду не на словах, а на деле отказаться от попыток вмешиваться во внутренние дела других стран.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Она подчеркнула, что без подкрепления благих намерений уважением интересов партнёров они так и останутся словами. Захарова заявила, что они будут поддерживать движение коллег в сторону реалистичности и конструктива.
Ранее Мария Захарова рассказала о любви к рок-н-роллу и лезгинке.
Видео: МИД России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все