Она подчеркнула, что без подкрепления благих намерений уважением интересов партнёров они так и останутся словами.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ призывает США на деле отказаться от вмешательства в дела других стран.

Мы призываем госдеповскую команду не на словах, а на деле отказаться от попыток вмешиваться во внутренние дела других стран. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она подчеркнула, что без подкрепления благих намерений уважением интересов партнёров они так и останутся словами. Захарова заявила, что они будут поддерживать движение коллег в сторону реалистичности и конструктива.

Ранее Мария Захарова рассказала о любви к рок-н-роллу и лезгинке.

Видео: МИД России