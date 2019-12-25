Представитель МИД РФ заявила, что исполняет с отцом динамичные танцы.

Мария Захарова рассказала о любви к рок-н-роллу и лезгинке. Об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства заявила в эфире YouTube-проекта.

Мне вообще близка музыка и танцы, которые наполнены энергией, энергетика. Причем учитывая, что дипломатическая жизнь в том числе связана - в очень маленькой части, но иногда бывает - официальные приемы и даже балы, то приходилось исполнять с нашими зарубежными партнерами на официальных мероприятиях вальс, например. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Чиновница заметила, что в большей степени ей нравится твист и классический рок-н-ролл. Она также отметила "нашу" народную музыку, а также лезгинку.

Напомним, что в 2016 году на приеме в рамках саммита Россия - АСЕАН Мари Захарова исполнила "Калинку", а в 2019 году на молодежном форуме "Машук" она станцевала лизинку. В конце того же года представитель МИД отметилась на корпоративе, где станцевала твист.

Захарова рассказала, что думает о сравнении с Псаки.