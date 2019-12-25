Захарова рассказала, что думает о сравнении с Псаки

В МИД РФ прокомментировали сравнения журналистов Захаровой и Псаки.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, что думает о сравнении с пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки. Запись выступления чиновницы опубликована на YouTube-канале. Гостья шоу ответила на вопрос о том, как она относится к аналогии с американкой.

Никак, не надо сравнивать. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что Джен Псаки известна противоречивыми высказываниями, а также резкой критикой Москвы. Сама пресс-секретарь объясняет своей негативный имидж в российских СМИ "пропагандой". Часто чиновница попадает в прессу из-за своих оговорок на публике и путаннице, которую она доносит до журналистов пула Белого дома.

В России часто упоминали Джен Псаки из-за подарка, который ей в 2014 году вручили российские дипломаты. Мария Захарова рассказала, что рученная Псаки розовая шапка-ушанка подарила много приятных эмоций.

Захарова: США будут считать врагом всех, кто составляет им конкуренцию.

Фото: МИД России