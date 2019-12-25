Захарова: США будут считать врагом всех, кто составляет им конкуренцию

В МИД прокомментировали слова Блинкена о противниках США.

Мария Захарова заявила о том, что США будут считать врагом всех, кто составляет им конкуренцию. Об этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства рассказала в интервью журналистам на радиостанции "Говорит Москва". Чиновница прокомментировала заявление американского государственного секретаря Вашингтона Энтони Блинкена о противниках Белого дома.

Естественно, помимо, так сказать, фактора, который должен демонстрировать их союзничество, их объединять, есть еще фактор проигрываемой конкуренции, которую они не могут вести на общепринятых основах. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Захарова считает, что сдерживание России и Китая направлено на то, чтобы не дать странам возможность равной конкуренции с США, а также, опережать на международно-правовой и законной основе.

МИД: Москва проработает ответ на санкции США.

Фото: МИД России