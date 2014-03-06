Она подчеркнула, что нельзя продвигать что-то силой, игнорируя суверенитет стран — без их воли и согласия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление США об отказе насаждать демократию за рубежом силой. Она назвала его правильным.

Хотела бы отметить, что нельзя демократию, вообще ничего продвигать силой. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она подчеркнула, что нельзя продвигать что-то силой, игнорируя суверенитет стран — без их воли и согласия.

Ранее мы писали, что власти США пообещали больше не насаждать силой демократию в мире. С заявлением выступил государственный секретарь Энтони Блинкен. По его словам, Штаты не будут пытаться силой свергать авторитарные режимы. Также Блинкен пояснил, что Америка прибегала к подобным методам раньше, но и они не дали ожидаемых результатов.

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