МИД: Москва проработает ответ на санкции США

Мария Захарова рассказала, что Россия готовит ответные меры против Запада.

Москва проработает ответ на недавно введенные санкции США. Об этом журналистам телеканала "Россия-1" сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

За это будьте спокойны. Можете не переживать - и ответ будет, он уже прорабатывается...Они уже несколько раз проходили через наши контрмеры и поэтому сейчас вам многое кажется символическим - то, что делают они в наш адрес. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что ЕС в рамках нового глобального режима за нарушение прав человек впервые ввел санкции против четырех граждан из России. Ограничения коснулись высокопоставленных должностных лиц из-за ареста Алексея Навального. Вашингтон также заявил о намерении введения санкций против Москвы. В "черный список" попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия",а также конкретные физические и юридические лица. Ограничения коснутся экспорта и выдачи виз.

Захарова назвала санкции США и ЕС против России попыткой отвлечь внимание от своих проблем.

Видео: Youtube/Россия 24