В МИД назвали блокировку аккаунтов в Twitter абсурдной. Об этом на еженедельном брифинге в Москве сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова. По словам чиновницы, цензура осуществляется под предлогами "подрыва доверия к НАТО" и "попыток повлиять на США и ЕС".

Напомним, что 23 февраля социальная сеть Twitter рассказала о блокировке 373 аккаунтов из-за проведения "информационных операций". В частности, в данном списке присутствуют российские, иранские, армянские страницы. "Российские" аккаунты (100 адресов) разделены на две группы. Первые, по мнению руководства соцсети, связаны с ГРУ, а вторые - с Агентством интернет-исследований.

Это уже не первая волна блокировок, под которые подпадают аккаунты российского происхождения. Показательно, что Twitter-аккаунты из западных государств объектами подобных карательных операций не становятся, несмотря на то, что информация, которая там публикуется, бывает просто откровенно ложной. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что Twitter представил ничем не доказанные инсинуации. В соцсети полагают, что попавшие под блокировку аккаунты транслировали смыслы, связанные с российским правительством.

Захарова заявила, что США потеряли право учить другие страны соблюдению гражданских свобод.

Фото: МИД России