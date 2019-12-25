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МИД: Запад отвергает неудобные вопросы по Навальному
Сегодня, 13:25
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lesjasap

МИД: Запад отвергает неудобные вопросы по Навальному

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Мария Захарова рассказала, что МИД ФРГ прислал "отговорку" по запросу российских дипломатов.

Мария Захарова заявила, что Запад отвергает неудобные вопросы по Алексею Навальному. Об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ сообщила не еженедельном брифинге с журналистами в Москве. По мнению чиновницы, страны блокируют предложения Кремля обмениваться данными по ситуации с возможным отравлением российского оппозиционера.

Любые отклонения от логики необоснованных обвинений и пренебрежения истиной, любые независимые оценки ситуации вокруг берлинского пациента, которые раскрывают предвзятость и ангажированность позиции Запада, с порога отвергаются нашими западными партнерами и коллегами.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Захарова напомнила, что МИД ФРГ не стал комментировать обращение Сергея Лаврова по открытому письму невролога из Швейцарии Виталия Козака. В МИД России считают, что получили формальную отговорку от немецких коллег. Аналогичные "отговорки" также были направлены Берлином в Генпрокуратуру РФ. В данном конкретном случае иностранцы заявили, что не могут комментировать ситуацию, так как не являются экспертами в затрагиваемых вопросах.

Захарова: Москва с недоумением восприняла отказ Парижа ответить на послание по Навальному.

Фото: МИД России

Теги: алексей навальный, виталий козак, запад, мария захарова, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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