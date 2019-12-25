МИД: Запад отвергает неудобные вопросы по Навальному

Мария Захарова заявила, что Запад отвергает неудобные вопросы по Алексею Навальному. Об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ сообщила не еженедельном брифинге с журналистами в Москве. По мнению чиновницы, страны блокируют предложения Кремля обмениваться данными по ситуации с возможным отравлением российского оппозиционера.
Любые отклонения от логики необоснованных обвинений и пренебрежения истиной, любые независимые оценки ситуации вокруг берлинского пациента, которые раскрывают предвзятость и ангажированность позиции Запада, с порога отвергаются нашими западными партнерами и коллегами.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Захарова напомнила, что МИД ФРГ не стал комментировать обращение Сергея Лаврова по открытому письму невролога из Швейцарии Виталия Козака. В МИД России считают, что получили формальную отговорку от немецких коллег. Аналогичные "отговорки" также были направлены Берлином в Генпрокуратуру РФ. В данном конкретном случае иностранцы заявили, что не могут комментировать ситуацию, так как не являются экспертами в затрагиваемых вопросах.
Захарова: Москва с недоумением восприняла отказ Парижа ответить на послание по Навальному.
Фото: МИД России
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