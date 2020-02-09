Захарова: Москва с недоумением восприняла отказ Парижа ответить на послание по Навальному

Жан-Ив Ле Дриан не стал отвечать на устный запрос Сергея Лаврова по делу российского оппозиционера.

Москва с недоумением восприняла отказ Парижа ответить на послание по российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом на еженедельном брифинге с журналистами в Москве сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. Чиновница уточнила, что имеет в виду отказ главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана прокомметнировать устное послание Сергея Лаврова.

Мы с недоумением восприняли ясно выраженный отказ французской стороны давать какой-либо ответ на устное послание Сергея Лаврова министру по делам Европы и иностранных дел Франции. Напомню, это устное послание Сергея Лаврова было доведено до адресата 15 февраля относительно письма врача-невролога Виталия Козака о нестыковках в утверждениях об отравлении Навального. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В МИД напомнили, что ранее российская сторона (16 сентября 2020 года) официально передала запрос Парижу с просьбой предоставить результаты анализов оппозиционера. Аналогичный запрос сделала Генпрокуратура РФ. По мнению дипломатов, такое взаимодействие между Москвой и Парижем предусмотрено в рамках правовой помощи по европейской конвенции.

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Фото: МИД России