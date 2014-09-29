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Сегодня, 21:23
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Захарова заявила, что Россия не хочет разрывать отношения с Евросоюзом

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По ее словам, власти никогда не стремились к такому исходу.

Россия не хочет разрывать отношения с Евросоюзом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Антонимы".

По ее словам, на протяжении многих десятилетий у России выступала за взаимодействие, но оно должно быть равноправным, взаимовыгодным и взаимоуважительным. Также власти никогда не стремились к разрыву связей с Евросоюзом.

Мы к этому не стремились никогда и из года в год переподтверждали это на всех уровнях. Готовы ли мы к тому, что к этому придет сам Евросоюз? Да, если это их выбор. Но не наш.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее МИД прокомментировал запрет Соловьеву на въезд в Латвию.

Видео: YouTube / Антонимы

Теги: евросоюз, мария захарова, мид рф, россия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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Фадеев Михаил
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