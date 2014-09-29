Захарова заявила, что Россия не хочет разрывать отношения с Евросоюзом

Россия не хочет разрывать отношения с Евросоюзом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Антонимы".
По ее словам, на протяжении многих десятилетий у России выступала за взаимодействие, но оно должно быть равноправным, взаимовыгодным и взаимоуважительным. Также власти никогда не стремились к разрыву связей с Евросоюзом.
Мы к этому не стремились никогда и из года в год переподтверждали это на всех уровнях. Готовы ли мы к тому, что к этому придет сам Евросоюз? Да, если это их выбор. Но не наш.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Ранее МИД прокомментировал запрет Соловьеву на въезд в Латвию.
Видео: YouTube / Антонимы
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