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Захарова: Москва решительно осуждает авиаудар США по Сирии
Сегодня, 12:49
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lesjasap

Захарова: Москва решительно осуждает авиаудар США по Сирии

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В российском МИД прошел брифинг для журналистов.

Москва решительно осуждает авиаудар США по Сирии, о котором Пентагон заявил 26 февраля. Об этом на еженедельном брифинге с журналистами сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

Мы решительно осуждаем подобные действия. Призываем к безусловному уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии. Подтверждаем неприятие любых попыток превращения сирийской территории в арену для сведения геополитических счетов.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

США уверены, что нанесли в Сирии удары именно по шиитской группировке.

Фото: МИД России

Теги: мария захарова, мид, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Новости Сирии,

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