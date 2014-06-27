Захарова: Москва решительно осуждает авиаудар США по Сирии

В российском МИД прошел брифинг для журналистов.

Москва решительно осуждает авиаудар США по Сирии, о котором Пентагон заявил 26 февраля. Об этом на еженедельном брифинге с журналистами сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

Мы решительно осуждаем подобные действия. Призываем к безусловному уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии. Подтверждаем неприятие любых попыток превращения сирийской территории в арену для сведения геополитических счетов. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

США уверены, что нанесли в Сирии удары именно по шиитской группировке.

Фото: МИД России