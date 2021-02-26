Ллойд Остин раскрыл подробности атаки на объекты боевиков в Сирии.

США уверены, что нанесли в Сирии удары именно по шиитской группировке. Об этом журналистам сообщил министр обороны Ллойд Остин. По данным чиновника, ранее ликвидированная группа боевиков организовывала вылазки на территории Ирака.

Мы уверены в цели, которую мы отслеживали, мы знаем, по чему мы нанесли удар. Мы уверены, что цель использовалась тем же самым шиитским ополчением, которое ранее нанесло удары. Ллойд Остин, глава Пентагона США

Эксперт напомнил, что цель для нанесения удара американскими военными была вычислена благодаря разведывательным данным, которые предоставили иракские коллеги. Ирак провел исследование, которое поощрялось со стороны Пентагона. Сведения оказались полезными для установления точного местоположения объектов террористов. Ллойд добавил, что по его мнению удары по цели в Сирии наносились профессионально.

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Видео: NBC News