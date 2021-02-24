Президент Microsoft заявил о доказательствах причастности РФ к кибератаке

В данный момент не найдено доказательств.

Президент Microsoft Брэд Смит заявил о доказательствах причастности РФ к кибератаке. Заявление он сделал на слушаниях в комитете сената по разведке. Однако никаких конкретных фактов Смит не привел.

На этом этапе мы увидели существенные доказательства, указывающие на российскую Службу внешней разведки. Брэд Смит, президент Microsoft

По его словам, в данный момент не найдено доказательств, которые ведут к кому-то ещё.

Ранее Пентагон заявил, что система ПРО США сосредоточена на КНДР, а не на России и Китае.

Видео: YT / PBS NewsHour