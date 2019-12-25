Глава Пентагона заявил о приверженности США усилению армии Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о приверженности США усилению армии Украины для более эффективной защиты от агрессии РФ. Заявление он сделал во время телефонного разговора с украинским министром обороны Андреем Тараном.
Министр Остин подчеркнул, что США продолжают твердо поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность.
Джон Кирби, пресс-секретарь Минобороны США
Министр обороны Украины и глава Пентагона обсудили стратегическое взаимодействие между США и Украины.
Ранее глава Пентагона назвал политику РФ одной из основных угроз для НАТО.
Фото: pixabay.com
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