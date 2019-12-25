Захарова рассказала, что МИД Великобритании при помощи посредников финансирует различные информационные издания.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила об утечке документов МИД Британии о ручном управлении СМИ. Заявление она сделала на своей странице в Facebook.

Зачитываемся и ждем реакцию Лондона. Вдруг, это всё неправда. Мария Захарова, глава МИД РФ

По её словам, властям Великобритании всё равно придётся отчитываться о том, почему миллионы бюджетных фунтов были потрачены на тайные информационные компании.

Захарова рассказала, что МИД Великобритании при помощи посредников финансирует различные информационные издания и управляет ими в ручном режиме. Также, заявила представитель МИД РФ, Британия сформировала сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте соцсетей — среди них "Медуза" и "Медиазона", уточнила она.

Ранее МИД России предложил всем иностранным дипломатам привиться от коронавируса.

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