Подобная практика распространена во многих государствах.

МИД России предложил всем иностранным дипломатам привиться от коронавируса "Спутником V". Нота с предложением направлена во все посольства на территории Москвы. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Всего данная кампания предполагает вакцинацию 12 тысяч человек. Известно, что посольства СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки уже направляют работников на прививки — некоторым для этого дали выходной. Вакцинация для иностранных дипломатов будет бесплатной.

В МИДе отметили, что подобная практика распространена во многих государствах.

И она вполне объяснима — успешная борьба с эпидемией требует, насколько возможно, широкого охвата всех людей. цитата из сообщения МИД РФ

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Фото: Piter.tv