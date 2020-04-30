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МИД России предложил всем иностранным дипломатам привиться от коронавируса
Сегодня, 8:10
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matveyvn

МИД России предложил всем иностранным дипломатам привиться от коронавируса

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Подобная практика распространена во многих государствах.

МИД России предложил всем иностранным дипломатам привиться от коронавируса "Спутником V". Нота с предложением направлена во все посольства на территории Москвы. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Всего данная кампания предполагает вакцинацию 12 тысяч человек. Известно, что посольства СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки уже направляют работников на прививки — некоторым для этого дали выходной. Вакцинация для иностранных дипломатов будет бесплатной.

В МИДе отметили, что подобная практика распространена во многих государствах.

И она вполне объяснима — успешная борьба с эпидемией требует, насколько возможно, широкого охвата всех людей.

цитата из сообщения МИД РФ

Ранее Захарова ответила на заявления Японии о Курилах.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, дипломаты, мид рф
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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