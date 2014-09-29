Захарова ответила на заявления Японии о Курилах

Россия готова к переговорам по мирному договору, но ни о какой возможной передаче Курильских островов не может быть речи. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Антонимы".
Отвечая на вопрос о том, стоит ли Москве отдать острова Токио для заключения мирного договора, она отметила, что эту тему нельзя обсуждать, потому что есть Конституция.
Мы, с одной стороны, готовы к переговорам, а они все как-то не отказываются, в том числе, от наращивания взаимодействия с США по развертыванию соответствующих систем у себя, например, противоракетных.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Напомним, 15 февраля генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил о намерениях властей добиться решения территориального вопроса с Россией, несмотря на поправки к Конституции, которые исключают отчуждение территорий государства.
Ранее Захарова заявила, что Россия не хочет разрывать отношения с Евросоюзом.
Видео: YouTube / Антонимы
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