Захарова ответила на заявления Японии о Курилах

Она отметила, что Россия готова к переговорам, в отличие от японской стороны.

Россия готова к переговорам по мирному договору, но ни о какой возможной передаче Курильских островов не может быть речи. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Антонимы".

Отвечая на вопрос о том, стоит ли Москве отдать острова Токио для заключения мирного договора, она отметила, что эту тему нельзя обсуждать, потому что есть Конституция.

Мы, с одной стороны, готовы к переговорам, а они все как-то не отказываются, в том числе, от наращивания взаимодействия с США по развертыванию соответствующих систем у себя, например, противоракетных. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, 15 февраля генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил о намерениях властей добиться решения территориального вопроса с Россией, несмотря на поправки к Конституции, которые исключают отчуждение территорий государства.

Ранее Захарова заявила, что Россия не хочет разрывать отношения с Евросоюзом.

Видео: YouTube / Антонимы