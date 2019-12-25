Захарова заявила, что США потеряли право учить другие страны соблюдению гражданских свобод

В российском МИД прокомментировали ситуацию с "охотой на ведьм" в США.

Мария Захарова заявила, что США потеряли моральное право учить другие страны соблюдению гражданских свобод. Об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства России рассказала журналистам во время брифинга в Москве.

Все это происходит в стране, которая привыкла выставлять себя глобальным маяком демократии и призывать всех гуманно относиться, как они говорят, к мирному протесту...Это не маяк демократии, это якорь демократии. Новой администрации США стоило бы прежде всего слушать собственных граждан, а не устраивать охоту на ведьм у себя же в стране. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

По мнению чиновницы, сейчас Вашингтон лицемерно говорит о правах человека в других государствах, когда для общественности становится очевидным тот факт, что США не могут бесконечно учить других жизни. Захарова напомнила, что в Америке "преследуют политических деятелей", которые якобы причастны к российскому вмешательству в американские выборы президента. Также в МИД отметили, что участников штурма Капитолия сейчас администрация Белого дома считает "внутренними террористами".

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Фото: МИД России