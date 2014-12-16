Захарова назвала санкции США и ЕС против России попыткой отвлечь внимание от своих проблем

В МИД прокомментировали "мнимое сотрудничество" ЕС и Вашингтона.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала санкции США и ЕС против России попыткой отвлечь внимание от своих внутренних проблем. Об этом чиновница сообщила журналистам в эфире "Полный контакт" на радиостанции "Вести FM". В списке проблем, имеющихся на Западе, гостья программы отнесла вопросы по организации вакцинации населения от COVID-19, а также ситуацию с химическим оружием.

Евросоюз не может согласовать единый подход к тому, нужно ли вводить паспорта вакцинации, как они будут сочетаться с их же концепцией прав человека, свободой передвижения. Они не могут реализовать контракты и обязательства в отношении друг друга в контексте поставок вакцин, которые сейчас так необходимы Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Захарова уверена, что партнерство ЕС и США можно считать мнимым, так как оно основано исключительно на "оголтелой русофобии", а не пытается конструктивно решать задачи регионов.

МИД РФ осудил нападение на сотрудника генконсульства Украины в Петербурге.

Видео: YT / Соловьёв LIVE