Захарова назвала санкции США и ЕС против России попыткой отвлечь внимание от своих проблем

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала санкции США и ЕС против России попыткой отвлечь внимание от своих внутренних проблем. Об этом чиновница сообщила журналистам в эфире "Полный контакт" на радиостанции "Вести FM". В списке проблем, имеющихся на Западе, гостья программы отнесла вопросы по организации вакцинации населения от COVID-19, а также ситуацию с химическим оружием.
Евросоюз не может согласовать единый подход к тому, нужно ли вводить паспорта вакцинации, как они будут сочетаться с их же концепцией прав человека, свободой передвижения. Они не могут реализовать контракты и обязательства в отношении друг друга в контексте поставок вакцин, которые сейчас так необходимы
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Захарова уверена, что партнерство ЕС и США можно считать мнимым, так как оно основано исключительно на "оголтелой русофобии", а не пытается конструктивно решать задачи регионов.
МИД РФ осудил нападение на сотрудника генконсульства Украины в Петербурге.
Видео: YT / Соловьёв LIVE
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все