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МИД РФ осудил нападение на сотрудника генконсульства Украины в Петербурге
Вчера, 14:02
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nadezhda_sib

МИД РФ осудил нападение на сотрудника генконсульства Украины в Петербурге

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Несмотря на осуждение действий злоумышленника со стороны МИД РФ, в Украине это посчитали недостаточным.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию Украины на нападение у генконсульства Украины в Петербурге. Сообщение было опубликовано на сайте ведомства 1 марта.

Захарова отметила, что МИД осуждает нападение и не приемлет любые противоправные действия в отношении сотрудников дипломатических и консульских учреждений, где бы они ни находились. Несмотря на это, в Киеве решили вписать инцидент в "общий контекст антироссийской риторики". В Украине считают что Россия не предприняла должных действий во время инцидента, российский МИД с этим не согласен. 

Вместо того чтобы поблагодарить российских полицейских, дипломатов и медицинских работников, украинская сторона посчитала нужным указать на неспособность российских правоохранительных органов предотвращать и реагировать на такие действия, потребовала расследовать инцидент и наказать причастных к нему лиц.

говорится в официальном сообщении.

Мария Захарова заявила о том, что реакция украинской стороны вызывает недоумение. При этом в соседнем государстве не расследуют многочисленные случаи нападения на российскую дипмиссию в Киеве, избиения руководителя Российского центра науки и культуры, поджогов автомобилей, порчи имущества российских дипломатов. Коллегам в МИД Украины посоветовали "навести порядок у себя дома, обеспечить условия для нормальной работы российских представительств". 

Напомним,19 февраля сотрудник дипмиссии получил ножевые ранения на улице Бонч-Бруевича. Инцидент попал на видео. 

Фото: МИД РФ

Теги: консульство украины, мид рф, нападение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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