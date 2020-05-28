Украина выразила РФ протест за нападение на охранника генконсульства в Петербурге

Киев считает, что Россия не предприняла должных действий во время инцидента.

Представитель министерства иностранных дел Украины выразил протест внешнеполитическому ведомству России после нападения на охранника генконсульства республики в Петербурге. Об этом представитель МИД Украины Олег Николенко написал в своем Twitter-аккаунте.

Киев считает, что Россия не предприняла должных действий во время инцидента. МИД Украины заявил, что сотрудники правоохранительных органов эффективно не отреагировали на нападение. Украина заявила, что требует проведения расследования, наказания виновных в происшествии и обеспечения охраны своих дипломатических учреждений на территории РФ.

Смольнинский районный суд постановил заключить под стражу Назара Смоленского, обвиняемого в ранении представителя консульства Украины в Петербурге.

По постановлению суда, мужчина будет находиться под стражей в течение двух месяцев – до 18 апреля. Ему предъявили обвинение по статье "Хулиганство".

19 февраля сотрудник дипмиссии получил ножевые ранения на улице Бонч-Бруевича. У здания в это время находился наряд полиции, поэтому напавшего оперативно обезвредили и задержали. Охранника доставили в больницу с открытой раной бедра в состоянии средней степени тяжести.

Видео: Piter.tv