Нападение с ножом на охранника консульства Украины в Петербурге попало на видео

У здания в это время находился наряд полиции, поэтому напавшего оперативно обезвредили и задержали.

На охранника консульства Украины в Петербурге напал неизвестный с ножом. Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.tv.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошёл 19 февраля около полудня. К дому 1В по улице Бонч-Бруевича подошёл мужчина 1986 года рождения. По неустановленным пока мотивам он ударил ножом сотрудника консульства.

У здания в это время находился наряд полиции, поэтому напавшего оперативно обезвредили и задержали. Охранника доставили в больницу с открытой раной бедра в состоянии средней степени тяжести.

Петербуржца осудят за нападение на сироту-инвалида в попытке отобрать квартиру.

Видео: Piter.tv