Петербуржца осудят за нападение на сироту-инвалида в попытке отобрать квартиру

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о грабеже и вымогательстве. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в этом обвиняется 30-летний местный житель.
Следствие полагает, что 6 апреля прошлого года мужчина напал на сироту-инвалида в квартире дома №91 по Муринской дороге. Злоумышленник избил инвалида, забрал у него мобильный телефон и сжал у потерпевшего палец на руке кусачками. Разбойник потребовал у жертвы документы на квартиру, которую потерпевший получил от государства как сирота. В дальнейшем мужчина собирался добиться ее отчуждения.
Уголовное дело рассмотрит Красногвардейский районный суд.
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Фото: Piter.TV
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