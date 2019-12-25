Петербуржца осудят за нападение на сироту-инвалида в попытке отобрать квартиру

Инцидент произошел в доме на Муринской дороге.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о грабеже и вымогательстве. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в этом обвиняется 30-летний местный житель.

Следствие полагает, что 6 апреля прошлого года мужчина напал на сироту-инвалида в квартире дома №91 по Муринской дороге. Злоумышленник избил инвалида, забрал у него мобильный телефон и сжал у потерпевшего палец на руке кусачками. Разбойник потребовал у жертвы документы на квартиру, которую потерпевший получил от государства как сирота. В дальнейшем мужчина собирался добиться ее отчуждения.

Уголовное дело рассмотрит Красногвардейский районный суд.

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Фото: Piter.TV