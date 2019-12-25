Ранивший сотрудника генконсульства Украины арестован

По постановлению суда заключили под стражу мужчину, который ранил сотрудника консульства Украины в Петербурге.

Смольнинский районный суд постановил заключить под стражу Назара Смоленского, обвиняемого в ранении представителя консульства Украины в Петербурге. Об этом сообщили в объединенной службе судов города 21 февраля.

19 февраля сотрудник дипмиссии получил ножевые ранения на улице Бонч-Бруевича.

По постановлению суда, мужчина будет находиться под стражей в течение двух месяцев - до 18 апреля. Ему предъявили обвинение по статье "Хулиганство".

В 2015 году Назар Смоленский был осужден за хищение двух с половиной миллионов рублей в ломбарде. Мужчина отбывал наказание восемь лет в СИЗО и недавно вышел из тюрьмы.

Ранее в Piter.tv сообщали, что журналиста в прямом эфире ограбил вооруженный мужчина.

Фото: Piter.tv